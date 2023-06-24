Во второй месяц лета казахстанцы отмечают День столицы.

В конце апреля правительство Казахстана утвердило перенос выходного дня в рамках празднования Дня столицы. День отдыха с субботы, первого июля, переносится на пятницу, седьмого июля. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе казахстанцы отдохнут на День столицы в 2023 году четыре дня: 6, 7, 8 и 9 июля. При этом суббота, первого июля, будет рабочим днем. Шестого июля в Казахстане отмечают День Столицы. В этом году Астане исполнится 25 лет.