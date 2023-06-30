На сайте «Отбасы банк» сообщается, что разрешается досрочно забрать свои пенсионные накопления следующим категориям граждан:
- военнослужащие;
- сотрудники специальных государственных и правоохранительных органов, государственной фельдъегерской службы;
- лица, имеющие выслугу лет на воинской службе, службе в специальных государственных и правоохранительных органах, государственной фельдъегерской службе не менее 25 лет и достигшие установленного законодательством предельного возраста при увольнении со службы.
— Социальный кодекс позволяет использовать пенсионные накопления законными представителями недееспособных граждан. Досрочно изъятые пенсионные накопления можно будет использовать на улучшение жилищных условий и/или для оплаты лечения. На использование пенсионных денег на улучшение жилищных условий отводится 20 рабочих дней, а для оплаты лечения – 45 рабочих дней. Если заявители не используют пенсионные излишки за указанный срок, то деньги вернутся в ЕНПФ, — говорится в сообщении.
На что можно использовать пенсионные накопления
- полное или частичное погашение действующей ипотеки;
- полный выкуп недвижимости;
- внесение первоначального взноса для оформления займа для покупки квартиры или строительства дома (включая приобретение земельного участка);
- погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа;
- пополнение депозита в «Отбасы банке»;
- на лечение.