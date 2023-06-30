На сайте «Отбасы банк» сообщается, что разрешается досрочно забрать свои пенсионные накопления следующим категориям граждан:

— Социальный кодекс позволяет использовать пенсионные накопления законными представителями недееспособных граждан. Досрочно изъятые пенсионные накопления можно будет использовать на улучшение жилищных условий и/или для оплаты лечения. На использование пенсионных денег на улучшение жилищных условий отводится 20 рабочих дней, а для оплаты лечения – 45 рабочих дней. Если заявители не используют пенсионные излишки за указанный срок, то деньги вернутся в ЕНПФ, — говорится в сообщении.