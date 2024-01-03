Касым-Жомарт Токаев дал большое интервью Egemen Qazaqstan, в котором высказался об отношениях Казахстана и России. К слову, в этом году в соседней стране намечаются президентские выборы.

– В плане выборов нынешний год станет знаковым для многих государств. Помимо России, избирательные кампании пройдут в США, Азербайджане, Великобритании, Индии и других странах, состоятся выборы и в Европарламент. Конечно, мы будем внимательно следить за этими электоральными процессами. Президентские выборы в России, безусловно, представляют для нас особый интерес ввиду высокого уровня взаимоотношений между Астаной и Москвой. Всем известно, что Россия является основным стратегическим партнером и союзником Казахстана. За прошедшие 30 лет мы выстроили внушительную архитектуру межгосударственных отношений, включающую в себя свыше 300 договоров и соглашений, - подчеркнул глава государства.

По словам Токаева, одним из ключевых событий в обширной двусторонней повестке прошлого года стал официальный визит Владимира Путина в Казахстан. В ходе переговоров главы двух государств подтвердили неизменно дружественный характер отношений стратегического партнерства между странами.

Президент отметил, что Россия является одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана. Товарооборот между двумя странами за 10 месяцев 2023 года составил 21,4 миллиарда долларов.

– И это не удивительно, ведь между нами самая протяженная в мире непрерывная сухопутная граница.Традиционно особое внимание уделяется расширению культурно-гуманитарных связей и научно-образовательных контактов. К слову, в этом году исполняется 225 лет со дня рождения великого русского поэта Александра Пушкина. Этот юбилей значим не только для России, но и для Казахстана. Потому что Пушкин, как и наш великий Абай, является одним из главных символов дружбы и культурного взаимодействия двух народов. - сказал Токаев.

По его словам, Российская Федерация играет исключительно важную роль в мировой политике и обладает статусом постоянного члена Совета Безопасности ООН, а президент России Владимир Путин – это лидер, который своими словами и действиями, по сути, формирует глобальную повестку дня.