Пять человек получили ожоги во время пожара в Атырау

По данным регионального ДЧС, второго января в 11:10 поступил вызов о том, что в одном из жилых домов по улице Кокарна идет дым.

Выяснилось, что произошел хлопок газо-воздушной смеси, из-за чего обрушились стены на площади девяти квадратных метров. Общая площадь пожара составила 140 квадратных метров. Пожар локализован в 12:03, полностью ликвидировать возгорание удалось в 12:22.

В результате пожара ожоги получили пять человек. Все они госпитализированы в больницу. На месте работали 16 пожарных и три единиц техники.



ДЧС Атырауской области призывает всех строго соблюдать правила пожарной безопасности.