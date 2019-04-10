В пресс-службе КНБ РК рассказали, что пограничниками отделения отделения «Сырым авто» Уральского погранотряда задержан 49-летний узбекистанец за попытку провоза в Россию крупной партии контрабандного товара. Мужчина на рейсовом автобусе сообщением Уральск - Самара вез с собой большой чемодан, внутри которого оказались свежеспиленные рога сайгака в количестве 148 штук. Оценочная стоимость незаконного груза составляет 196 950 000 тенге. В пресс-службе департамента полиции ЗКО соообщили, что по данному факту Приуральным отделом полиции района Бәйтерек начато досудебное расследование по ст.339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами". TxZqLENFvgMМы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.