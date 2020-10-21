С 1 октября Сбербанк рад приветствовать своих клиентов в новом отделении. Удобное и комфортное помещение отвечает всем современным требованиям в сфере банковской деятельности. В офисе предусмотрены две зоны ожидания для посетителей – это общая зона для клиентов и кассовая зона. Кроме того, имеются отдельные операционные залы для обслуживания физических и юридических лиц. – Офис обустроен таким образом, чтобы было удобно в первую очередь нашим клиентам. Новое отделение соответствует всем требованиям комфортного и просторного офиса, – рассказалаСледует отметить, что в отделении оказываются все виды банковских услуг, в том числе рассчетно–кассовые услуги, кредитование физических и юридических лиц и оказание услуг по сейфовым депозитариям. – Наши сотрудники стараются найти индивидуальный подход к каждому клиенту, создавая условия для того, чтобы они получили качественные услуги. Ежедневно наше отделение посещают около 500 человек. Есть такие клиенты, которые приходят обслуживаться в удаленном канале обслуживания – это банкоматы и платежные терминалы. В день такие услуги у нас получают около 200 клиентов. Также имеется отличная зона «24 часа», где посетитель самостоятельно может проводить любые операции в любое время суток: пополнить карту, расчетный счет, депозит, погасить кредит, делать переводы в любую точку мира, – говорит Алия Бекмагамбетова. Также Сбербанк предлагает своим клиентам пользоваться услугами мобильного приложения, с помощью которого человек может самостоятельно получить услуги без помощи менеджера, в том числе подать заявку на получение кредита. По данным Сбербанка, 30% населения западного Казахстана используют платежные карты нашего банка. – Пользуюсь услугами Сбербанка на протяжении 8 лет. Очень довольна, большинство операций совершаю в мобильном приложении. Но и отделение банка посещаю частенько. Менеджеры все грамотные, отзывчивые, всегда все подскажут, помогут. Недавно узнала про новое отделение в центре города, была очень рада, так как живу неподалеку, – отметила клиент Сбербанка Юлия М. 1 августа Сбербанк запустил специальное предложение для своих клиентов «Плати Samsung Pay и выиграй смартфон!». Акция продлится до 27 декабря 2020 г. Расплатившись за покупку картой Сбербанка, каждый может выиграть ценные подарки. Одним из таких счастливчиков стал житель Уральска Кирилл Злыденный. – Услугой Samsung Pay стал пользоваться буквально недавно, очень удобно и практично. Расплачиваюсь за покупки и в кафе. Был приятно удивлен, когда мне позвонили и сказали, что я выиграл новый смартфон. Сегодня пришел забрать подарок. Выражаю огромную благодарность всем сотрудникам Сбербанка, желаю успехов в работе. Намерен и дальше пользоваться услугами банка и ждать новых сюрпризов, – отметил Кирилл Злыденный. Новости Компаний Лицензия №1.2.199/93/31 от 03.02.2020г. выдана Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.