Фото из архива "МГ" Предстоящие выборы состоятся в конституционные сроки, 10 января 2021 года. У всех политических партий было время на подготовку к участию в предстоящей избирательной кампании, разработку предвыборной платформы, совершенствование партийной инфраструктуры, сообщается на сайте Акорды. - Центральная избирательная комиссия и Генеральная прокуратура будут вести постоянное наблюдение за соблюдением законности, прозрачности и справедливости выборов. До начала новой избирательной кампании предприняты меры по политической модернизации, развитию многопартийности и расширению гражданского участия в общественно-политической жизни нашей страны, - говорится в указе президента. Поправками в Конституционный закон «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» и в Закон «О комитетах и комиссиях Парламента Республики Казахстан» внесены изменения и дополнения, предусматривающиевведение института парламентской оппозиции и регламентацию ее деятельности. Теперь избрание одного председателя и двух секретарей постоянных комитетов Мажилиса Парламента будет осуществляться из числа депутатов парламентской оппозиции. - Кроме того, парламентская оппозиция наделяется правомне менее одного раза в течение одной сессии, а также определять повестку дня правительственного часа не менее двух раз в течение одной сессии. При этом руководителям фракций политических партий предоставляетсяна совместных заседаниях Палат Парламента, пленарных заседаниях Мажилиса Парламента, заседаниях постоянных комитетов, рабочих групп, парламентских слушаниях и иных мероприятиях, - говорится на сайте Акорды. - В Конституционном законе «О выборах в Республике Казахстан» и Законе «О политических партиях» предусмотрены положения, которыми впервые в нашей парламентской практике введена 30-процентная квота в партийных списках для женщин и молодежи. Эта норма станет эффективным механизмом вовлечения женщин и молодежи в Парламент и местные представительные органы, что будет содействовать их более активному участию в общественно-политических процессах страны. ПредстоящиеПропорциональная модель полностью соответствует мировой демократической практике, способствует укреплению политической системы, развитию демократии, активизирует деятельность политических партий. Эти нововведения предоставят партиям дополнительные возможности для укрепления своих позиций в политической системе страны, - отметил президент. Глава государства отметил, что серьезный экономический кризис, ставший следствием пандемии коронавирусной инфекции, охватил многие страны и негативно повлиял на всю мировую экономику. - В это непростое время перед Казахстаном стоят задачи принятия эффективных антикризисных мер, обеспечения устойчивого экономического развития, социального благополучия наших граждан и повышения благосостояния народа. Эти приоритеты были сформулированы в моем Послании народу Казахстана. Обновленный состав Парламента и местных представительных органов сосредоточит свое основное внимание на качественном законодательном обеспечении социально-экономических реформ в нашей стране. Предстоящие выборы вновь продемонстрируют твердую приверженность Казахстана последовательной демократизации и модернизации политических институтов, которые обеспечат обновление политической системы страны. Наша общая миссия – процветание Казахстана и благополучие наших граждан. В критически важные исторические моменты народ Казахстана неизменно проявлял единство и сплоченность. Уверен, и сейчас наш народ с достоинством примет на себя новую историческую миссию всесторонней модернизации государства. Казахстан станет сильнее и выйдет на новый этап развития в преддверии 30-летия Независимости. Призываю всех граждан нашего государства проявить активную гражданскую позицию и принять ответственное участие в предстоящих выборах в Мажилис Парламента и маслихаты, - обратился Касым-Жомарт Токаев к народу.