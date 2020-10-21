совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством".

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 октября около 19.00 на пересечении улиц Кабдолова и Атамбаева. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, виновником аварии стал 16-летний подросток. – Юноша, не имея водительских прав, сел за руль автомашины ВАЗ-21110, принадлежащей его отцу. Автомобиль под управлением несовершеннолетнего выехал со второстепенной улицы Кабдолова на улицу Атамбаева и столкнулся с Opel Zafira, - сообщили в полиции. В настоящее время проводится расследование по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества