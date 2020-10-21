16-летний юноша за рулем авто нарушил правила дорожного движения и столкнулся с другой машиной, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Подросток на машине отца совершил ДТП в Атырау Дорожно-транспортное происшествие произошло 19 октября около 19.00 на пересечении улиц Кабдолова и Атамбаева. Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области, виновником аварии стал 16-летний подросток. – Юноша, не имея водительских прав, сел за руль автомашины ВАЗ-21110, принадлежащей его отцу. Автомобиль под управлением несовершеннолетнего выехал со второстепенной улицы Кабдолова на улицу Атамбаева и столкнулся с Opel Zafira, - сообщили в полиции. В настоящее время проводится расследование по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества совершенные лицом, не имеющим либо лишенным права управления транспортным средством". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото со страницы ДП Атырауской области в социальной сети Instagram