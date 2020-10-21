Скриншот с видео В мессенджере WhatsApp распространяется видео, как мужчина выбегает на проезжую часть, за ним выбегает другой мужчина и следом звучат выстрелы. На заднем фоне видны еще несколько человек. Судя по записи с камеры видеорегистратора, инцидент произошел 20 октября в 23.11 на улице Шолохова, недалеко от комплекса "Белое солнце". В управлении полиции города Уральск факт подтвердили. Однако рассказывать подробности конфликта не стали, отметив, что по данному факту идет следствие. Стоит отметить, что по неподтвержденной информации в результате конфликта имеются раненые. Другие подробности инцидента выясняются. 4hOOsD7T8eA Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.