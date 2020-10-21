Автосалон известной компании по продажам европейских автомобилей ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс» предлагает новый и усовершенствованный Renault Kaptur по выгодным предложениям.
Итак, приготовьтесь смаковать прочитанное, уважаемые автолюбители! Обновленный Kaptur стал еще более агрессивным и настолько солидным, стильным и удобным, что вы просто захотите жить в нем.
В автосалоне Renault
и Mitsubishi
вы можете заказать любую по цветовой гамме модель из 24 представленных оттенков, в том числе и комбинированных.
Внешне топовая модель улучшилась по дизайну экстерьера: новые мощные и удобные светодиодные фары и другая оптика, обновленная хромированная решетка радиатора, черные легкосплавные колесные диски в 17 дюймов с алмазной шлифовкой, наружные зеркала со светодиодными повторителями сигналов поворота и автоматическим складыванием и объемный багажник вместительностью 377 л.
Автомобиль стал выше и шире по габаритам, по-прежнему большой дорожный просвет (205 м), такие же передние и задние подвески, а также независимая подвеска на полноприводной версии. Внутри кроссовер приятно удивит автолюбителей своими новшествами, создающими еще больший комфорт для водителя и пассажиров.
Под капотом два бензиновых двигателя на выбор: объем 1,6 л или 1,3 л и мощностью 114 лошадиных сил либо новое решение стремительности и надежности - турбо двигатель TСe 150
мощностью 150 лошадок, в сочетании с вариатором, за счет которого автомобиль стал еще более быстрым и экономичным по затратам топлива (расход топлива составляет до 8 л на 100 км).
Интерьер салона тоже изменился, стал очень уютным. У сидений приятная обивка из искусственной в сочетании с натуральной кожи и велюра, на передней панели, а также центральной консоли и подголовниках оригинальная ярко-синяя декоративная вставка Blue Pack
.
Руль стал намного легче и удобно регулируется по вылету. Кнопки включения обогрева руля и мониторинга слепых зон разместились слева от рулевой колонки. Рулевое управление идет с электроусилителем, за счет чего автомобиль удобно управляется, маневрирует и паркуется, так что дерзкий железный конь легко подчинится как представителям сильного, так и прекрасного пола.
На центральной консоли новая роскошная мультимедийная система с интегрированным Яндекс.Авто и 8-дюймовым цветным сенсорным экраном, на который можно зеркалить смартфоны на обеих платформах. Изменилось пространство между передними сидениями, здесь удобно расположены шайба управления полным приводом, кнопки подогрева сидений и два подстаканника. Обогревается практически все, включая форсунки омывателя лобового стекла.
И, конечно же, имеются другие полезные опции управления: ключ-карта, круиз-контроль, система кругового обзора с четырьмя камерами, система контроля за слепыми зонами, предупреждение о низком уровне омывающей жидкости, 3 USB-входа, атмосферная подсветка центрального туннеля около второго переднего сидения и многое другое.
Стоимость обновленных моделей Renault Kaptur от 7 962 000 тенге. Следует отметить, что вы можете купить этот автомобиль по выгодным акциям, предлагаемым компанией ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс», в том числе и по системе Trade-In.
- Если вы решите купить эту модель или другие автомобили модельного ряда Renault в кредит, воспользуйтесь уникальными предложениями банков-партнеров нашей компании. При оформлении автокредита через Сбербанк только на автомобили Renault возможно оформить «Льготный кредит от 1,4%» с первоначальным взносом – от 0 до 10%, срок кредитования от года до семи лет, - рассказал руководитель отдела продаж компании ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс» Алексей Котельников. - Также в этом месяце запущена обновленная программа Trade-In
. При условии, если покупатели предоставляют автомобили марки Renault, получают выгоду до 750 000 тенге.
Кроме того, по словам специалиста, есть еще одна отличная акция. Если клиент предоставляет по Trade-In модель Kaptur 2019 года выпуска, то, оформляя кредит через банк Евразийский по программе «Поехали», он может получить выгоду до 150000 тенге и приятный бонус – первое техобслуживание в подарок.
Вы также можете увидеть модели автомобилей популярных мировых брендов Renault и Mitsubishi в виртуальном шоу-руме автосалона, помимо этого получить необходимую информацию о технических характеристиках, включая визуальные сведения, как если бы посетили реальный автосалон. Для этого необходим простой шаг – пройти по ссылке.
Здесь прекрасная возможность визуально осмотреть понравившийся автомобиль со всех сторон внутри и снаружи, ознакомиться с его техническими возможностями и связаться с менеджером, который предоставит всю нужную информацию, поможет записаться на тест-драйв и оформить покупку.
Спешите увидеть, протестировать и купить обновленный и сверхсовременный Renault Kaptur. Будьте уверены, вы станете властелином автострад!
