Стоимость обновленных моделей Renault Kaptur от 7 962 000 тенге. Следует отметить, что вы можете купить этот автомобиль по выгодным акциям, предлагаемым компанией ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс», в том числе и по системе Trade-In.

Вы также можете увидеть модели автомобилей популярных мировых брендов Renault и Mitsubishi в виртуальном шоу-руме автосалона, помимо этого получить необходимую информацию о технических характеристиках, включая визуальные сведения, как если бы посетили реальный автосалон. Для этого необходим простой шаг – пройти по ссылке.

Итак, приготовьтесь смаковать прочитанное, уважаемые автолюбители! Обновленный Kaptur стал еще более агрессивным и настолько солидным, стильным и удобным, что вы просто захотите жить в нем.В автосалоневы можете заказать любую по цветовой гамме модель из 24 представленных оттенков, в том числе и комбинированных.Внешне топовая модель улучшилась по дизайну экстерьера: новые мощные и удобные светодиодные фары и другая оптика, обновленная хромированная решетка радиатора, черные легкосплавные колесные диски в 17 дюймов с алмазной шлифовкой, наружные зеркала со светодиодными повторителями сигналов поворота и автоматическим складыванием и объемный багажник вместительностью 377 л.Автомобиль стал выше и шире по габаритам, по-прежнему большой дорожный просвет (205 м), такие же передние и задние подвески, а также независимая подвеска на полноприводной версии. Внутри кроссовер приятно удивит автолюбителей своими новшествами, создающими еще больший комфорт для водителя и пассажиров.Под капотом два бензиновых двигателя на выбор: объем 1,6 л или 1,3 л и мощностью 114 лошадиных сил либо новое решение стремительности и надежности - турбо двигательмощностью 150 лошадок, в сочетании с вариатором, за счет которого автомобиль стал еще более быстрым и экономичным по затратам топлива (расход топлива составляет до 8 л на 100 км).Интерьер салона тоже изменился, стал очень уютным. У сидений приятная обивка из искусственной в сочетании с натуральной кожи и велюра, на передней панели, а также центральной консоли и подголовниках оригинальная ярко-синяя декоративная вставкаРуль стал намного легче и удобно регулируется по вылету. Кнопки включения обогрева руля и мониторинга слепых зон разместились слева от рулевой колонки. Рулевое управление идет с электроусилителем, за счет чего автомобиль удобно управляется, маневрирует и паркуется, так что дерзкий железный конь легко подчинится как представителям сильного, так и прекрасного пола. XvLrtU7NXNk На центральной консоли новая роскошная мультимедийная система с интегрированным Яндекс.Авто и 8-дюймовым цветным сенсорным экраном, на который можно зеркалить смартфоны на обеих платформах. Изменилось пространство между передними сидениями, здесь удобно расположены шайба управления полным приводом, кнопки подогрева сидений и два подстаканника. Обогревается практически все, включая форсунки омывателя лобового стекла.И, конечно же, имеются другие полезные опции управления: ключ-карта, круиз-контроль, система кругового обзора с четырьмя камерами, система контроля за слепыми зонами, предупреждение о низком уровне омывающей жидкости, 3 USB-входа, атмосферная подсветка центрального туннеля около второго переднего сидения и многое другое.- Если вы решите купить эту модель или другие автомобили модельного ряда Renault в кредит, воспользуйтесь уникальными предложениями банков-партнеров нашей компании. При оформлении автокредита через Сбербанк только на автомобили Renault возможно оформить «Льготный кредит от 1,4%» с первоначальным взносом – от 0 до 10%, срок кредитования от года до семи лет, - рассказал руководитель отдела продаж компании ТОО «Урал-Кров-Авто Плюс» Алексей Котельников. - Также в этом месяце запущена обновленная программа. При условии, если покупатели предоставляют автомобили марки Renault, получают выгоду до 750 000 тенге.Кроме того, по словам специалиста, есть еще одна отличная акция. Если клиент предоставляет по Trade-In модель Kaptur 2019 года выпуска, то, оформляя кредит через банк Евразийский по программе «Поехали», он может получить выгоду до 150000 тенге и приятный бонус – первое техобслуживание в подарок.Здесь прекрасная возможность визуально осмотреть понравившийся автомобиль со всех сторон внутри и снаружи, ознакомиться с его техническими возможностями и связаться с менеджером, который предоставит всю нужную информацию, поможет записаться на тест-драйв и оформить покупку.Спешите увидеть, протестировать и купить обновленный и сверхсовременный Renault Kaptur. Будьте уверены, вы станете властелином автострад!