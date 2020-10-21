В селе Сайхин выпускники средней школы имени М. Маметовой в честь 29-летия окончания школы установили памятник учителю. Высота памятника чуть более двух метров он стал символом благодарности ко всем учителям, которые становятся другом и наставником для школьников. "Всё лучшее в человеке - от учителя". Именно эта фраза Абая размещена на постаменте памятника. Роль учителя в воспитании подрастающего поколения действительно занимает особое место. - Я в школе имени М. Маметовой преподавала 31 год. Была учителем начальных классов. Мои же ученики сегодня подарили нашему селутакую красивую композицию. Это для нас, для учителей большая радость, - рассказала ветеран педагогического труда Балганым Темиргалиева. Автор скульптуры Жандарбек Утегулов. Вместе с учителем в композиции изображены двое учеников с колокольчиком в руках и букетом цветов. Её стоимость 1 миллион 400 тысяч тенге. - В этом году исполняется 20 лет как мы окончили школу и в честь этого события мы хотели поблагодарить наших учителей и подарить такой памятник композиция состоит из учителя из двоих учеников. Такие работы сейчас в районе проводятся часто. Чтобы сделать этот памятник мы объединились четыре класса. Хочу, чтобы такие дела продолжались унас в районе,- сообщил житель села Аскар Ажгалиев. Также выпускники подарили школе бюст Маншук Маметовой. Необходимо отметить, что памятник учителю впервые был установлен в 2017 году в Шынгырлауском районе. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.