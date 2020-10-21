15 октября суд №2 вынес постановление об отмене приговора в отношении жителя Атырау, убившего вилами соседскую собаку, сообщает сообщает "Акжайык". Убивший вилами соседскую собаку житель Атырау обжаловал приговор Фото с сайта "Акжайык" Обвиняемый не согласился с наложенным взысканием и обжаловал приговор. Ранее, 8 октября, суд признал его виновным в совершении уголовного проступка по части 1 статьи 316 УК РК(«Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель, в присутствии малолетних» и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 МРП (55 560 тенге). Гражданский иск потерпевшего - хозяина собаки Анатолия Ерачина был полностью удовлетворен. Суд взыскал в его пользу материальный ущерб в размере 900 тысяч тенге. Теперь уголовное дело возвращено в полицию для проведения дознания и в суде разбирательство будет проходит уже с участием прокурора. Между тем хозяин убитой собаки не согласен с квалификацией уголовного дела. По его словам, полиция не приняла во внимание факт о незаконном вторжении соседа в его частную территорию, а это статья 149  УК РК «Нарушение неприкосновенности жилища». Теперь Ерачин намерен подать жалобу в прокуратуру. Он требует применения данной статьи в ходе досудебного расследования. Инцидент произошел 29 сентября на улице Дулатова в районе Маслопром. Мужчина на глазах детей жестоко убил соседскую собаку, заколов её вилами. При этом пёс находился в своём дворе на цепи в будке. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.