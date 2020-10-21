В 25–летний юбилей со дня основания в питомнике растений крестьянского хозяйства «Уланов П.С.» был организован день открытых дверей, на который были приглашены друзья, коллеги, партнеры и представители государственных органов. Тут же организовали и ознакомление с инновационными технологиями в выращивании и посадке растений, мастер–класс по посадке роз и декоративных кустарников. В крестьянском хозяйстве «Уланов П.С.» имеется более 90 гектаров земли, на 30 из которых высажено огромное количество разнообразных растений, кустарников и деревьев. Собственник хозяйства Елена Константиновна рассказывает, что осенью 1995 года было основано хозяйство. Сейчас предприятие является одним из лидеров в области выращивания и реализации растений.– У нас сегодня хорошая дата – 25 лет со дня основания питомника. Путь был нелегким, мы не специалисты, не агрономы, не лесники. У нас была только любовь к окружающей среде, которую нам привили когда–то родители. Главное в этом деле – желание и душа. Если человек искренне хочет, чтобы растение прижилось и радовало своим видом, то так и будет. Мы много работали, учились, узнавали. Как раз 25 лет назад осенью мы получили госакт на этот земельный участок, основали крестьянское хозяйство семейного типа. Изначально здесь был старый вишневый сад с заросшим участком, – вспоминает Елена Уланова. Сегодня на 30 гектарах высажены березовая аллея, яблоневый сад, виноградник, декоративные кустарники, липы, рябины, клены, хвойные деревья и ягодные культуры, такие как малина, клубника. В крестьянском хозяйстве активно применяют современные технологии выращивания саженцев. Одним из инновационных методов можно назвать систему воздушной обрезки корней air–pot, когда саженцы выращиваются в специальных емкостях с отверстиями. При пересадке такие растения практически не страдают, и приживаемость составляет 100%.А недавно в питомнике приобрели специальную технику, которая эффективна при пересадке растений и кустарников. Машина бережно выкапывает саженцы с комом земли, нанося при этом растению минимум повреждений. – Такая спецтехника незаменима в нашем хозяйстве. Ту работу, которую делают 20 человек в течение нескольких часов, эта машина сделает одна за короткий срок. Стоимость одной такой техники «с нуля» составляет около 50 тысяч долларов, но мы купили ее бывшую в употреблении за 8 млн тенге. Производят такую машину в Италии, – говорит владелец питомника Петр Уланов. Среди приглашенных гостей были представители компании КПО б.в., которые отметили высокий профессионализм и трудолюбие основателей питомника. – Мы приехали специально, чтобы посмотреть питомник Улановых. О крестьянском хозяйстве мы были наслышаны давно, отзывы были сугубо положительные, и очень обрадовались, когда узнали, что можем сами посетить это место. Мы удивлены, что здесь приживаются достаточно редкие деревья, некоторые даже были завезены из Бельгии. Поздравляя хозяйство Улановых с 25–летним юбилеем, мы хотели бы пожелать процветания, хороших партнерств, поддержки государства и успехов в их бизнесе, – рассказала начальник отдела по работе с населением и местными органами управления компании КПО б.в. Зульфия Музафарова. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.