О травмах мужчины рассказали в управлении здравоохранения ЗКО, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Раненый во время стрельбы в Уральске оказался в реанимации Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что 20 октября в 22.40 на станцию скорой медицинской помощи поступил вызов о том, что по улице Пойменная произошел инцидент, в результате которого пострадал 24-летний мужчина. – С предварительным диагнозом огнестрельное ранение (дробью) верхних конечностей, спины, живота, бедра слева транспортирован в хирургическое отделение областной многопрофильной больницы. Здесь ему провели операцию на брюшную полость. Были задеты многие внутренние органы: печень, селезенка, толстая и прямая кишка, пробита диафрагма грудной клетки, переломы ребер. На данный момент пациент находится в реанимации, - сообщили в пресс-службе облздрава. Напомним, инцидент произошел 20 октября. Момент стрельбы успели запечатлеть камеры видеорегистратора.