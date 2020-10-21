На реализацию государственной программы «Дорожная карта занятости-2020» выделено 750 млн тенге. -В стадии реализации 7 проектов. Всего за период работы проекта было трудоустроено 228 человек, в том числе 113 человек - жители районного центра. В целом за 8 месяцев 2020 года трудоустроено 374 человека, в общественных работах задействовано 553 человека. С начала года в 167 малообеспеченным семьям выплачена адресная социальная помощь в размере 28 миллионов тенге,- рассказал Аким Бокейординского района Нурлан Рахимжанов. Также активная работа ведётся в сфере образования района. Здесь действуют 18 школ. В них работают 517 учителей. В этом году школы добавили 4 молодых специалиста. Новый учебный год начался с 2640 учеников. Есть 2 дистанционные школы и 16 с традиционным форматом обучения. - Студентам дистанционного обучения предоставляются компьютеры и необходимое оборудование. Скорость интернета сегодня - один из самых сложных вопросов в районе. Однако мы работаем в этом направлении. Капитальный ремонт учебных заведений проводится ежегодно. В этом году в рамках программ «Ауыл-ел Бесиги» и «Дорожная карта занятости» отремонтированы 3 школы, районный туристический центр и детский сад в поселке Хан Ордасы. Кроме того, в селе Бисен проводится капитальный ремонт школы-интерната, - сообщил глава района. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.