Фото предоставлено пресс-службой департамента полиции на транспорте МВД РК В пресс-службе департамента полиции на транспорте МВД РК сообщили, что транспортные полицейские задержали двух грузчиков аэропорта Атырау за кражу четырех телефонов марки «iPhone-11». 16 октября этого года в линейный отдел полиции в аэропорту Атырау обратился представитель частной фирмы «DPD Казахстан», который сообщил о краже. Пропажу потерпевший обнаружил при прилете авиарейсом сообщением Алматы - Атырау. Как рассказал заместитель начальника департамента полиции на транспорте Нуржан Алибаев, транспортные полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий в аэропорту установили и задержали двух мужчин, 24 лет и 29 лет. - Задержанные являются грузчиками аэропорта. Они похитили четыре телефона марки «IPhone-11», на общую сумму более 700 тысяч тенге из почтового багажа, - пояснил Нуржан Алибаев. Между тем вещественные доказательства изъяты. Даны признательные показания. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК "Кража", - отметил Нуржан Алибаев. - Транспортными полицейскими пресекаются факты краж, совершаемые сотрудниками авиационных организаций, которые сами должны обеспечивать сохранность грузов. Например, за 9 месяце этого года на обслуживаемом участке всего было зарегистрировано более 90 фактов краж сотовых телефонов, где раскрываемость составила 80,5%. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.