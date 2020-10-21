По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Полицейские задержали 20 человек, участвовавших в стрельбе в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Белгибеков, 20 октября в 22.10 на пульт оператора 102 поступило сообщение о том, что на территории АЗС "VenОil" по улице Шолохова ходят неизвестные люди с ружьем и слышны выстрелы. – На место немедленно были направлены ближайшие наряды полиции. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления полиции города Уральск установили и задержали всех участников инцидента, кроме одного. Всего удалось задержать 20 человек, в том числе и стрелявшего. В данный момент решается вопрос о водворении их в изолятор временного содержания и избрании меры пресечения в отношении участников преступления. Другие подробности в интересах следствия разглашению не подлежат, - рассказал Болатбек Белгибеков. Стоит отметить, что полицейские начали досудебное расследование по статье 293 УК РК "Хулиганство". Напомним, инцидент произошел 20 октября. Момент стрельбы успели запечатлеть камеры видеорегистратора. В результате стрельбы 24-летний мужчина получил ранения и находится в реанимации. К слову, в этом году по статье 293 УК РК "Хулиганство" зарегистрировано 93 факта, в прошлом году - 193. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.