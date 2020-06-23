С начала 2020 года пособие для многодетных получили почти 400 тысяч казахстанских семей, сообщает Informburo.kz.

для семьи с 8 детьми – 88 896 тенге;

с 9 детьми – 100 008 тенге;

с 10 детьми – 111 120 тенге;

с 11 детьми – 122 232 тенге;

с 12 детьми – 133 344 тенге;

с 13 детьми – 144 456 тенге;

с 14 детьми – 155 568 тенге;

с 15 детьми – 166 680 тенге;

с 16 детьми – 177 792 тенге.

Иллюстративное фото из архива "МГ" С 1 июля 2020 года семьям, воспитывающим более семи детей, увеличат размер пособия для многодетных, сообщает управление по информационному продвижению и PR АО "Центр развития трудовых ресурсов". 13 мая президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, которым устанавливаются размеры пособий для семей, имеющих восемь и более детей:Территориальные департаменты Комитета труда, социальной защиты и миграции утвердили решения с увеличенными размерами пособия (1092 дела). – Размер пособия пересчитывается в связи с изменением количества несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, после среднего, высшего и (или) послевузовского образования после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более, чем до достижения 23 лет), – говорится в сообщении. С начала года в Казахстане отдельное пособие для многодетных получили почти 400 тысяч семей.