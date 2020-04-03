За первые сутки полной изоляции города зафиксировано шесть попыток обойти установленные на выездах и въездах блокпосты, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Шесть попыток обойти блокпосты зафиксировано за сутки в Атырау 2 апреля в 00.00 город был полностью закрыт. Однако через полчаса сотрудники полиции задержали мужчину, который пешком пытался обойти блокпост окольными путями и покинуть карантинную зону, направляясь в сторону Индера. Это произошло в районе посёлка Алмалы, близ автодороги Атырау-Уральск. Нарушителем оказался 34-летний гражданин Узбекистана. В отношении него составлен административный протокол, и впоследствии суд назначил ему наказание в виде пяти суток ареста по статье «Нарушение режима чрезвычайного положения» КоАП РК. Остальные пять случаев зафиксированы в течение дня. Режим ЧП нарушали граждане Казахстана на легковых автомобилях в районе блокпостов у Чёрной речки и того же посёлка Алмалы. По всем фактам составлены административные протоколы, материалы переданы в суд. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 3 апреля число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 444, вылечились 27 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Шесть попыток обойти блокпосты зафиксировано за сутки в Атырау Шесть попыток обойти блокпосты зафиксировано за сутки в Атырау Шесть попыток обойти блокпосты зафиксировано за сутки в Атырау Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.