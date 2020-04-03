Зарегистрировано еще 9 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них в Атырауской области - 1, в Северо-Казахстанской области - 3, в Туркестанской области - 3, в Актюбинской области - 2, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Казахстане от коронавируса вылечились первые пациенты Иллюстративное фото из архива "МГ" Всего в стране подтверждены 444 случая регистрации коронавируса, из них: в Нур-Султане – 199, в Алматы – 91, в Кызылординской области - 26, в Карагандинской области - 21, в Атырауской области - 20, в Акмолинской области - 19, в Туркестанской области - 14, в СКО - 14, в г. Шымкент - 11, в Алматинской области - 9, в Актюбинской области - 7, в Жамбылской области - 6, в ВКО - 3, в ЗКО - 2, в Павлодарской области - 1, в Мангистауской области - 1. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 3 апреля вылечились 27 человек, умерли - 3. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Два случая заражения коронавирусной инфекции в ЗКО были зарегистрированы 29 марта. Инфекция была завезена в регион из Атырауской и Саратовской областей. С 31 марта в ЗКО ввели карантин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  