На фоне появления новых форм интернет-мошенничества и онлайн-правонарушений повышение цифровой грамотности молодежи и защита её от киберугроз остаются одной из приоритетных задач правоохранительных органов.

С этой целью в школе-лицее Binom имени Динмухаммеда Кунаева при участии управления по противодействию киберпреступности Департамента полиции Атырауской области прошла встреча с учащимися. Мероприятие направлено на профилактику правонарушений среди подростков, особенно интернет-мошенничества, а также на формирование осознанной культуры кибербезопасности.

Оперуполномоченный Управления по противодействию киберпреступности ДП Атырауской области Даурен Муханбеталиев, рассказал школьникам о наиболее распространённых схемах интернет-мошенников, применяемых сегодня в стране. Он подробно объяснил методы, которыми пользуются злоумышленники, и напомнил о простых, но важных правилах, которые помогут не стать жертвой обмана.