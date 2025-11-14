В преддверии всемирного дня памяти жертв ДТП в Актюбинской области полицейские провели профилактическую акцию на одном из самых опасных участков региона — трассе Самара – Шымкент. Водителям напомнили о важности использования ремней безопасности, соблюдения скоростного режима и необходимости хорошо отдохнуть перед дальней поездкой.

В мероприятии также принял участие водитель, выживший в тяжелой аварии на этой трассе. Он призвал автолюбителей быть максимально внимательными за рулем.

— Из-за бессонной ночи я начал засыпать за рулем. Будьте предельно осторожны при управлении автомобилем. Дорога ошибок не прощает, — сказал мужчина, переживший ДТП.

Отметим, что с начала года на этой трассе произошло 73 ДТП.