В некоторых регионах ночью столбики термометров опустятся до -30 градусов.

В Западно-Казахстанской области днем ожидаются крепкие морозы. Днём температура воздуха составит около −21 °C, осадков не ожидается, но мороз и слабый ветер сохранятся. Ночью столбики термометров опустятся до 29 градусов ниже нуля.

В Атырауской области прогнозируется облачная погода. Днём столбики термометров покажут −11 °C. Ветер умеренный, без резких перепадов температуры. Ночью -18.

В Актюбинской области будет пасмурно. Температура в течение дня составит −21 °C, ночью столбики термометров покажут -30.

В Мангыстауской области зима проявит себя мягче. Осадков не ожидается, сохранится переменная облачность, температура воздуха днем — -1, ночью -7 градусов.