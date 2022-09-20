- 20 сентября в 8:57 в сельском округе Кенузек в 40 километрах от посёлка Тасқала в сторону Каспийского моря началось горение камыша. Угрозы населённым пунктам нет. Площадь горения устанавливается, - рассказали в группе по связям с общественностью ДЧС Атырауской области.

20 сентября после обеда жители Атырау стали ощущать в разных частях города сильный запах гари. В пригородных районах Курилкино, Дамба солнце застелил чёрный дым. В город густой дым «пришёл» ближе к 19:00.На тушении пожара задействованы 25 сотрудников департамента ЧС и шесть единиц техники. rPkgl9OrhwU Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.