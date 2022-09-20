По данным «Казгидромета», 21 сентября на западе и севере ЗКО ожидается гроза. Штормовое предупреждение сохраняется в ЗКО На большей части Казахстана сохраняется погода без осадков.
  • В Уральске синоптики прогнозируют переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +27..+29 градусов, ночью похолодает до +13..+15. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +30..+32 градусов, ночью +16..+18 градусов. Ветер до 12 метров в секунду.
  • В Актобе - переменная облачность. Днём ожидается до +27..+29 градусов. Ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.
  • В Актау будет ясно. Днём столбики термометра покажут +30..+32 градусов, ночью опустятся до +18..+20 градусов. Ветер до 9 метров в секунду.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.