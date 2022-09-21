Выявлено два очага возгорания, передаёт портал «Мой ГОРОД». Сильный дым от горения камыша на несколько минут застелил солнце в Атырау Пожар начался утром 20 сентября в 40 километрах от посёлка Таскала. На побережье Каспийского моря тлел камыш. К 19 часам площадь горения увеличилась до 60 гектаров, запах гари дошёл до Атырау. Тушение пожара осложнялось жаркой погодой. Утром 21 сентября стало известно, что в 7:30 спасатели привлекли вертолёт.
- МИ-8 провёл разведку, выявил два очага горения открытым огнём размером 20х20 метров и тление. Сейчас проводятся работы по тушению с воздуха, - сообщили в ДЧС Атырауской области.
Угрозы населённому пункту нет.