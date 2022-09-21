Возгорание произошло в дизельном отсеке вагона. Загорелся пассажирский поезд Алматы – Петропавловск Фото: ДЧС Карагандинской области Информация о горящем поезде появилась в telegram-канале Михаила Козачкова. В пресс-службе «Казахстан темир жолы» сообщили, что утром 21 сентября пассажирский поезд сообщением Алматы - Петропавловск произвёл экстренную остановку на участке Караганда - Астана из-за «неисправности технического вагона». Никто не пострадал. В пресс-службе ДЧС Карагандинской области же сообщили, что на поезде загорелся дизельный отсек хвостового вагона.
- Произошло горение пластиковой обшивки, сгораемых частей электрооборудования и электропроводки технического вагона на площади 12 квадратных метров. Пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет, - информировали в ведомстве.
В тушении участвовали 30 сотрудников департамента. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.