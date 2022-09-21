Среди «заминированных» учебных заведений оказалась и «Назарбаев интеллектуальная школа». Здания нескольких школ "заминировали" в Актобе Фото предоставлено ДП Актюбинской области 20 сентября в полицию региона поступило сообщение о том, что в здании «Назарбаев интеллектуальной школы», а так же зданиях средних школ № 2, 14 и 31 заложены взрывные устройства. Сапёры провели осмотр зданий и взрывные устройства не обнаружили.
– Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание автора анонимного сообщения. По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.
Нарушителю грозит наказание от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы. Стоит отметить, что в Актобе с завидной регулярностью сообщают о взрывных устройствах. Лжетеррористы уже минировали здания школ, судов, кафе.