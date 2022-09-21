– Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание автора анонимного сообщения. По данным фактам проводится досудебное расследование по статье 273 УК РК «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области.Нарушителю грозит наказание от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы. Стоит отметить, что в Актобе с завидной регулярностью сообщают о взрывных устройствах. Лжетеррористы уже минировали здания школ, судов, кафе. dRS2XN_USE4?feature=share Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
