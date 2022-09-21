Независимость этих республик признали лишь четыре страны в мире: Южная Осетия, Абхазия, Сирия и КНДР. Вопрос о признании Казахстаном ДНР и ЛНР не стоит - Мухтар Тлеуберди Фото: ДНР РИА «Новости» сообщило, что голосования в Донецкой и Луганской народных республиках по вопросу вхождения в состав России пройдут с 23 по 27 сентября. С инициативой их проведения выступили общественные палаты ЛНР и ДНР.
«Подчеркивалось, что такое решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость», - говорится в статье РИА.
О намерении провести аналогичные референдумы заявили администрации частично занятых войсками РФ Херсонской и Запорожской областей. Военное вторжение российских войск в Украину началось 24 февраля. В РФ это продолжают называть специальной военной операцией.