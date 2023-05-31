Жителей попросили сохранять спокойствие. Сирены включат в Алматы 30 сентября Иллюстративное изображение с сайта Pixabay В пресс-службе ДЧС Жетысуской области предупредили, что второго июня в 12:55 включат электросирены. Так спасатели проверят системы оповещения. Жителей просят сохранять спокойствие. Что делать, если сирена не учебная? 
  • Если сигнал застал вас дома: включите радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники; прослушайте экстренное сообщение; действуйте в соответствии с переданным сообщением.
  • Если сигнал застал вас на улице: прослушайте экстренное сообщение, передаваемое уличными громкоговорителями и подвижными средствами оповещения; действуйте в соответствии с переданным сообщением.
Как свисток может помочь при землетрясении Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.