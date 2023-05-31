— Я в день уделял по полтора часа на подготовку к тесту по физике и математике. В школе тоже готовились постоянно. Первый пробный тест я написал на 77 баллов, чуть позже результаты улучшились. В марте набрал 119 баллов. Я предполагал, что наберу 125 баллов, но на самом тестировании набрал 135, поэтому всё ещё нахожусь в шоке. ЕНТ прошло легко, я не переживал и не нервничал, морально был настроен, ведь я готовился, — рассказал Алияр.

— Родители не обещали мне подарков, моей целью и мотивацией было поступить на грант. Я мог приблизиться к 140 баллам, но по истории совершил две ошибки. Вопросы были больше логические, а не хронология. Думаю, я мог бы постараться и набрать больше, — отмечает абитуриент.

— В сентябре мы завели папку, где записывали результаты и проводили работу над ошибками. Я рада, что Алияр достиг своей цели, ведь он планировал набрать 125 баллов. Хочу отметить, что он усидчивый и упорный мальчик. Если у него не получается решить задачу, то он будет сидеть над ней, пока не поймёт. Два года я преподаю предмет Алияру, заметила за ним упорство и аккуратность, все задания выполняет до конца. Также он морально всегда подготовлен. Считаю, что эти его качества помогли ему достичь хорошего результата, — отметила Гульжан Саиновна.

Фото предоставил директор лицея Алияр Журмаганбетов родом из села Шынгырлау, старший ребёнок из трёх в семье. Он обучается в лицее информационных технологий, живёт в интернате при учебном заведении. Накануне он набрал 135 баллов на ЕНТ.Будущую профессию он выбрал ещё в третьем классе. Алияр будет поступать в Казахстанский технологический университет в Алматы, на факультет автоматизации и управления.Будущим выпускникам Алияр советует больше заниматься, сохранять спокойствие и настроится на то, что баллы могут быть ниже, чем ожидаешь. Учитель Алияра по математике Гульжан Саиновна рассказала, что два её ученика набрали высший балл по предмету. С начала года они поставили себе цель, запланировали возможный результат.Алияр благодарит учителей и работников интерната, где он проживал с седьмого класса, за их теплое отношение и заботу. К слову, мальчик талантлив не только в учёбе. В свободное время поёт, играет на домбре, гитаре и пианино.