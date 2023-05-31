Трагедия произошла 30 мая около 19:00 в атырауском микрорайоне Жулдыз-2. По информации пресс-службы регионального департамента полиции, водитель «КамАЗа» сбил шестилетнего ребёнка, который ехал не велосипеде. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия. Полицейские выясняют подробности трагедии. Стражи порядка просят родителей следить за безопасностью детей, особенно во время летних каникул.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.