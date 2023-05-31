Концепция предполагает увеличение инвестиций в отрасль за счёт собственников. При этом будет постепенный отказ от субсидирования тарифов за счёт выравнивания уровня тарифов между группами потребителей и сокращение показателей износа сетей.В комитете по регулированию естественных монополий сообщили, что на рассмотрении территориальных департаментов находится 71 заявка от субъектов естественных монополий с высоким уровнем износа. А именно:
- теплоснабжение: поступила 21 заявка (Алматы, ВКО, СКО, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Мангистауская, Жамбылская области и область Абай), две заявки — на стадии ожидания (Павлодарская область, Жетысу);
- электроснабжение: поступило 16 заявок (Акмолинская, Актюбинская, Мангистауская, Карагандинская, Костанайская области, Жетысу, Алматы и Алматинская область, Жамбылская, ЗКО, СКО, область Абай и ВКО);
- водоснабжение: поступило 13 заявок (Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Карагандинская, Жамбылская области, ВКО, область Абай, область Улытау), одна заявка — на стадии ожидания (Алматинская область);
- водоотведение: поступило 21 заявка (Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Карагандинская, Мангистауская, Актюбинская, Алматинская области, ВКО, ЗКО, область Абай и Шымкент), две заявки — на стадии ожидания (Туркестанская, Алматинская области).
— Необоснованного роста тарифов допущено не будет, тариф будет справедливым и комфортным для населения. Новые тарифы будут складываться не только за счёт средств потребителей, но и за счет госбюджета и средств самих монополистов, — уверяют в КРЕМ.