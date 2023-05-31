Иллюстративное фото из архива «МГ» В Казахстане планируют разрешить поставщикам коммунальных услуг повысить тарифы в рамках перехода к новой тарифной политике «Тариф в обмен на инвестиции».

Концепция предполагает увеличение инвестиций в отрасль за счёт собственников. При этом будет постепенный отказ от субсидирования тарифов за счёт выравнивания уровня тарифов между группами потребителей и сокращение показателей износа сетей.

теплоснабжение: поступила 21 заявка (Алматы, ВКО, СКО, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Мангистауская, Жамбылская области и область Абай), две заявки — на стадии ожидания (Павлодарская область, Жетысу);

электроснабжение: поступило 16 заявок (Акмолинская, Актюбинская, Мангистауская, Карагандинская, Костанайская области, Жетысу, Алматы и Алматинская область, Жамбылская, ЗКО, СКО, область Абай и ВКО);

водоснабжение: поступило 13 заявок (Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Карагандинская, Жамбылская области, ВКО, область Абай, область Улытау), одна заявка — на стадии ожидания (Алматинская область);

водоотведение: поступило 21 заявка (Акмолинская, Павлодарская, Костанайская, Карагандинская, Мангистауская, Актюбинская, Алматинская области, ВКО, ЗКО, область Абай и Шымкент), две заявки — на стадии ожидания (Туркестанская, Алматинская области).

— Необоснованного роста тарифов допущено не будет, тариф будет справедливым и комфортным для населения. Новые тарифы будут складываться не только за счёт средств потребителей, но и за счет госбюджета и средств самих монополистов, — уверяют в КРЕМ.

В комитете по регулированию естественных монополий сообщили, что на рассмотрении территориальных департаментов находится 71 заявка от субъектов естественных монополий с высоким уровнем износа. А именно:

В комитете подчеркнули, что прежде чем принимать решение по изменению того или иного тарифа, проводятся публичные слушания с участием потребителей, представителей общественности, депутатов маслихатов, НПП «Атамекен» и СМИ. На формирование тарифов также будет влиять и социально-экономическая ситуация каждого региона.