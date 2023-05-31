– День политических репрессий – это одна из трагических страниц истории Казахстана. Последние 10-летия открываются архивы, которые позволяют нам узнать точное количество репрессированных, в каких условиях они содержались, какими законами их ограничивали и с позиции человечности и гуманизма. Те события вызывают тревогу, какой может быть бесчеловечный тоталитарный режим. Одной из функций исторического сознания является изучение уроков прошлого, чтобы не допустить их в будущем. И именно в эти дни мы должны говорить о прошедших событиях, какими бы страшными они не были, – сказал кандидат исторических наук, доцент кафедры истории права ЗКИТУ Жаскайрат Ерназаров.

В преддверии этого дня Ассамблея народа Казахстана ЗКО совместно с кафедрой истории ЗКИТУ провели круглый стол, на котором с докладами выступили ученые историки и кандидаты наук. Этот день считается трагическим в истории не только Казахстана, но и других бывших республик Советского Союза, народ которых в своё время был депортирован в Казахстан. Гонениям подверглись целые народы. В те страшные для всего советского народа годы прошлого столетия в Казахстан были депортированы 800 тысяч немцев, 102 тысячи поляков, 19 тысяч корейцев, 507 тысяч представителей народов Северного Кавказа, крымские татары, греки и многие другие. В 903 лагерях и поселениях погибали семьями. К тому же, в 1937 году в Западно-Казахстанскую область были депортированы 1 839 корейских семей, в годы войны в республику выселили почти 25 тысяч греков. Казахский народ сделал всё, что мог, во имя их спасения, хотя пострадал и сам. Преследованиям подверглась и казахская интеллигенция, демократическая партия «Алаш». А искусственно организованный голод 30-х годов превратился в национальную трагедию. Все эти страшные цифры и факты вспоминали на мероприятии. Также был показан видеофильм о годах репрессий.В 2020 году для полной реабилитации жертв политических репрессий в Казахстане создали государственную комиссию по инициативе президента Токаева. Деятельность госкомиссии осуществляется на основе комплексной работы по изучению истории и проведению архивных исследований. Организаторы круглого стола Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет совместно с КГУ «Қоғамдық келісім» управления общественного развития акимата ЗКО.