Он проведёт ряд встреч в мегаполисе. Родственникам президента запретят занимать высокие должности в правительстве Фото из архива «МГ» Пресс-служба Акорды информировала, что глава государства прибыл с рабочей поездкой в Алматы.
— Касым-Жомарт Токаев посетит социальные объекты мегаполиса, а также проведёт ряд встреч. В Алматы также запланирована встреча президента с министром иностранных дел Кореи Пак Чжином, — говорится в сообщении.
Ранее он был в южной столице в ноябре 2022 года.