— С 2019 по 2022 годы, не имея на то полномочий, принимала оплату за потреблённую электроэнергию от жителей сёл Караой, Куат и Отеген батыр, выдавая им подложные квитанции об оплате, присваивала полученные деньги и тратила их на собственные нужды. Для сокрытия своих преступных действий она вносила недостоверные сведения в базу данных, используя логины и пароли своих коллег, — рассказали в АФМ.

На протяжении четырёх лет сотрудница «АлматыЭнергоСбыт» присваивала деньги жителей трёх сел в Алматинской области. Об этом сообщили в пресс-службе агентства по финансовому мониторингу.Суд приговорил женщину к пяти годам заключения. Департамент не допустил отключения более 150 жителей от энергоснабжения и добился возмещения почти 16 млн тенге ущерба.