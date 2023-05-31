— На время ремонта подстанция отключила остановку от электричества, как закончат — кондиционер заработает. В остальных местах всё работает. На все тёплые остановки объявляется конкурс, мы хотим передать их в доверительное управление. Нам нужен человек, который будет смотреть за порядком, будет открывать с утра остановки и включать кондиционеры. Люди ради шутки выключают кондиционеры, нам приходится несколько раз в день выезжать и подключать заново, — рассказал Мейржан Шамуров.Напомним, первый тёплый остановочный павильон на остановке «Евразия» установили зимой 2021 года. Он обошёлся городскому бюджету в семь миллионов тенге. Общая площадь тёплой остановки составила 24 квадратных метра. Павильон оснащён системой отопления, охлаждения, камерами видеонаблюдения. Второй тёплый остановочный павильон установили на железнодорожном вокзале. Тогда горожан возмутило то, что объекты передали на пользование предпринимателям, а в ЖКХ пообещали, что все расходы по содержанию павильонов будут нести предприниматели. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании
