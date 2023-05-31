На остановочных павильонах за семь и десять миллионов тенге не работают обещанные кондиционеры и розетки, кругом грязь и неприятный запах, передаёт портал «Мой ГОРОД». (без названия) Фото Жулдызхан Лось В редакцию «МГ» обратились жители города. По их словам, «тёплые остановки» не имеют смысла. На остановках за семь миллионов тенге не работают кондиционеры, там душно, жарко и грязно. Зимой холодно и спрятать она может только от ветра. Также горожане отметили, что на остановке «Краеведческий музей» (бывшая остановка «Облисполком» — прим. автора) кондиционер работает и там всегда чистота, чего нельзя сказать об остановке «Евразия». Заведующий сектором пассажирского транспорта Мержан Шамуров сказал, что все кондиционеры работают, кроме остановки «Железнодорожный вокзал», там идёт ремонт.
— На время ремонта подстанция отключила остановку от электричества, как закончат — кондиционер заработает. В остальных местах всё работает. На все тёплые остановки объявляется конкурс, мы хотим передать их в доверительное управление. Нам нужен человек, который будет смотреть за порядком, будет открывать с утра остановки и включать кондиционеры. Люди ради шутки выключают кондиционеры, нам приходится несколько раз в день выезжать и подключать заново, — рассказал Мейржан Шамуров.
Напомним, первый тёплый остановочный павильон на остановке «Евразия» установили зимой 2021 года. Он обошёлся городскому бюджету в семь миллионов тенге. Общая площадь тёплой остановки составила 24 квадратных метра. Павильон оснащён системой отопления, охлаждения, камерами видеонаблюдения.  Второй тёплый остановочный павильон установили на железнодорожном вокзале. Тогда горожан возмутило то, что объекты передали на пользование предпринимателям, а в ЖКХ пообещали, что все расходы по содержанию павильонов будут нести предприниматели. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании