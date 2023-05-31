Фото: QAJ Муляжи коров и лошадей установили на участках республиканских трасс, где произошло наибольшее количество ДТП, сообщили в QazAvtoJol. На них наклеили светоотражающие элементы, чтобы они были заметны в непогоду и тёмное время суток. К слову, макеты сделаны в натуральную величину. Муляжи животных уже есть на трассах в Костанайской, Павлодарской, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Мангистауской областей.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.