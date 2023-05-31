Фото: ДЧС ЗКО Вызов о пожаре поступил в 10:25 31 мая, сообщили в пресс-службе департамента ЧС по Западно-Казахстанской области. Как выяснилось, в многоэтажном жилом доме горели личные вещи, балконная дверь и оконная рама на четвёртом этаже пятиэтажного дома в микрорайоне Строитель. Площадь горения составила 20 квадратных метров. По информации пресс-службы ведомства, по лестничному маршу эвакуировали семь человек, шестерых детей огнеборцы спасли при помощи автолестницы. Пожар удалось ликвидировать в 11:14. К счастью, жертв и пострадавших нет, заключили сотрудники департамента.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.