Дело рассмотрели в апелляционном суде, передаёт портал «Мой ГОРОД». Сегодня, 31 мая, апелляционная коллегия областного суда рассмотрела жалобу осуждённого Турлана Амангельды, который 13 апреля этого года вместе с Русланом Кожантаевым был признан виновным в убийстве предпринимателя Еркина Мухангалиева. Преступление вызвало широкий общественный резонанс, так как было совершено в на глазах у сотни людей. Их приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Не согласившись с таким решением суда, Турлан Амангельды вместе со своим адвокатом Каиром Карсаковым решили обжаловать приговор. По словам Карсакова, вина его подзащитного не была доказана, а суд присяжных при вынесении приговора не учёл показания свидетелей и записи с камер видеонаблюдения.

– Турлан Амангельды на месте убийства не угрожал ножом администратору, не догонял убегающего Мухангалиева, не валил его на землю и не избивал его. Тем более он ранее не был знаком с погибшим, общих дел с ним не имел. Даже прокурор во время прений просил назначить Кожантаеву и Амангельды разное наказание, тем самым обозначив их роль в этом преступлении. Так почему тогда Кожантаеву было назначено минимальное наказание? Ведь убийство совершено его руками, а мой подзащитный оказался там обманом. Мы надеемся, что апелляционная коллегия примет справедливое решение, — сказал адвокат.

Отец Амангельды так же попросил суд смягчить наказание для его сына. Между тем, государственный обвинитель подчеркнул, что преступление было квалифицировано верно, а вынесенный приговор — справедливый. Однако согласно изменениям в законе, впервые осуждённые должны отбывать наказание в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. В остальным прокурор просил оставить приговор суда первой инстанции без изменений. Апелляционная коллегия, рассмотрев дело, приняла решение изменить режимную часть приговора и назначить им отбывание наказание в УИС средней безопасности. Срок наказания Турлана Амангельды суд оставил без изменения.