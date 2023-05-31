— После обследования врачи поставили диагноз – хроническая сердечная недостаточность. Это состояние, при котором нарушается насосная функция сердца, в результате чего органы и ткани страдают от нехватки кислорода. Сейчас его состояние оценивается как крайне тяжёлое, он лежит в отделении реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких, — рассказали в ведомстве.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Об этом сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона. Мужчина поступил в многопрофильную клиническую больницу с жалобами на боли в груди. Родные рассказали, что он каждый день пил энергетические напитки на протяжении четырёх лиц.Врачи предупреждают, что даже редкое употребление энергетиков может вызвать приступ аритмии и другие неприятные последствия.