Закрепление права физического лица на установление добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов. Такой сервис будет реализован на портале «электронного правительства» и в мобильном приложении eGov Mobile.

Введение запрета для банков и микрофинансовых организаций на предоставление кредита физическому лицу при наличии в кредитной истории заёмщика информации о добровольном отказе от получения кредита.

Освобождение физического лица от исполнения обязательств по кредиту, выданного при наличии соответствующего запрета на оформление кредита.

Иллюстративное фото из архива «МГ» Казахстанцы смогут добровольно устанавливать запрет на оформление займов на своё имя, чтобы защитить себя от мошенников. Соответствующие законодательные поправки разработал финрегулятор. Об этом сообщается в ответе АРРФР на депутатский запрос. Поправки предусматривают:В агентстве отметили, что блок законодательных поправок уже согласован с участниками финансового рынка и в настоящее время проходит процедуру согласования с заинтересованными госорганами.