Если в таком случае банк всё-таки выдаст кредит, гражданин будет освобождён от исполнения обязательств, передаёт Informburo.kz. В Уральске работница общежития украла у студентки ноутбук и золото Иллюстративное фото из архива «МГ» Казахстанцы смогут добровольно устанавливать запрет на оформление займов на своё имя, чтобы защитить себя от мошенников. Соответствующие законодательные поправки разработал финрегулятор. Об этом сообщается в ответе АРРФР на депутатский запрос. Поправки предусматривают:
  • Закрепление права физического лица на установление добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов. Такой сервис будет реализован на портале «электронного правительства» и в мобильном приложении eGov Mobile.
  • Введение запрета для банков и микрофинансовых организаций на предоставление кредита физическому лицу при наличии в кредитной истории заёмщика информации о добровольном отказе от получения кредита.
  • Освобождение физического лица от исполнения обязательств по кредиту, выданного при наличии соответствующего запрета на оформление кредита.
В агентстве отметили, что блок законодательных поправок уже согласован с участниками финансового рынка и в настоящее время проходит процедуру согласования с заинтересованными госорганами. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.