Общий годовой оборот платежей за ЖКХ услуги через платёжную систему YURTA составил 78 млрд тенге, а в форме единого платёжного документа превысил 24 млрд енге. Услугой сервиса уже активно пользуются в Алматы и Алматинской области, на западе и востоке страны. Это уникальный интегрированный сервис в Казахстане, который на 360° покрывает потребности всех участников. Услуги Yurta Dom особенно актуальны в сложившейся ситуации вокруг форм управления домохозяйствами в стране, когда вне зависимости от выбранной жильцами формы управления домохозяйствами система позволит получать все услуги просто, мобильно, выгодно и прозрачно.

Приложение позволяет жильцам и собственникам управлять своими платежами за ЖКХ услуги в электронном формате единым платёжным документом и контролировать все свои расходы – показания индивидуальных приборов учёта (счётчиков), видеть все квитанции и историю своих платежей – всё это собрано в одном месте для удобства пользователей. При этом планируется, что приложение само оцифрует показания счётчика и занесёт их в систему.

Органы управления, к примеру КСК и ОСИ, также видят в приложении задолженность собственников по платежам и показания счётчиков через личный кабинет Yurta abonent. Важно, что система самостоятельно автоматически разносит платежи за услуги КСК/ОСИ и на накопления на содержание жилья, позволяя контролировать состояние счетов и осуществлять грамотное финансовое планирование.

КСК и ОСИ посредством приложения получат возможность объявлять тендеры на любые необходимые им виды услуг: озеленение территории, вывоз мусора, уборку территории, охрану, установление видеонаблюдения и прочее, и выбирать наилучшего поставщика услуг, отвечающего конкретным критериям выбора. Кроме того, в приложении в скором времени появится опция электронного голосования по любому важному коллегиальному решению собственников – протоколы отображаются онлайн как для КСК и ОСИ, так и для домохозяйств. И, наконец, поставщики товаров и услуг, необходимых в быту и, к примеру, для ремонта, получат возможность предлагать свои услуги огромному числу домохозяйств через маркетплейс Yurta Market. Управление ЖКХ становится абсолютно прозрачным для всех его участников

Генеральный директор ТОО «ИВЦ» Балжан Туменбаева: «Платформу Yurta Dom можно охарактеризовать как социальную сеть для эффективного взаимодействия собственников, органов управления ЖКХ и поставщиков услуг. Её эффективность и заинтересованность в ней подтверждают цифры. Так, количество пользователей, которые ежемесячно пользуются сервисами Yurta Dom, составляет более 2,5 млн. Более 800 ОСИ и КСК, а также более 300 поставщиков услуг уже подключились к платформе по всей стране».

Yurta Dom – одно из ключевых направлений мультиприложения Yurta, которое предоставляет поставщикам услуг и пользователям полный спектр системных платёжных решений. Сама концепция проекта заключается в том, чтобы в рамках одного приложения, предложить пользователю решения, покрывающие абсолютно любые его финансовые потребности. Так, скачав приложение Yurta на любое устройство iOS или Android, пользователь получает этот спектр финансовых решений в одном приложении.

