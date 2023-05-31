– Очереди в АЗС на сжиженный газ в данный момент аргументируются тем, что из соседних регионов много туристов приезжает в Мангистаускую область. И ещё одна из причин – наплыв студентов в связи с каникулами. Приезжают в регион, и в этой связи сейчас потребность чуть превысилась, — поясняет главный специалист отдела газоснабжения и ЖКХ акимата Мангистауской области Жасулан Бекболат.

Фото из архива «МГ» В Мангистау на многих заправках исчез автогаз. Водители опасаются, что дефицит приведёт к росту цен на топливо. Чиновники поспешили успокоить автовладельцев. Говорят, данная ситуация ни в коем случае не повод для повышения цен. Образовавшийся дефицит чиновники связывают с туристической привлекательностью региона. Якобы сейчас в области много приезжих, а значит, говорят в акимате, увеличился спрос на газ. Граждан просят потерпеть и заверяют, что стоимость голубого топлива не будет превышать 45-55 тенге за литр.Месячная норма потребления газа на область – 17 тысяч тонн – исчерпана почти в полном объёме. Остаток, а это чуть больше 650 тонн, отправят на заправки на днях.