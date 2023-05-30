По данным «Казгидромета», 31 мая на западе и севере ЗКО ожидается гроза. Порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Гроза ожидается в ЗКО По республике ожидается усиление ветра.
  • В Уральске ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +29..+31 градусов, ночью похолодает до +21..+23 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет переменная облачность. Днём будет +34..+36 градусов, ночью +23..+24 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +33..+35 градусов. Ночью похолодает до +17..+19 градусов. Ветер до 11 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +31..+33 градусов, ночью опустятся до +23..+25 градусов. Ветер до 14 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +25..+27 градусов, ночью похолодает до +11..+13 градусов. Ветер до 7 метров в секунду
