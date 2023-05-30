Тело мальчика извлекли местные жители, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Поливочную трубу прорвало в микрорайоне Атырау Фото предоставлено пресс-службой ДЧС Атырауской области Трагедия произошла 30 мая около 15:00 в поселке Сафон Курмангазинского района. Спасателям поступил вызов о том, что 12-летний подросток по неосторожности упал в воду. Выяснилось, что ребенок при перегоне табуна лошадей через искусственный канал «Сафон» по неосторожности упал с лошади в воду. В 15:30 местные жители нашли и извлекли тело мальчика и передали его родственникам. Напомним, накануне 15-летний подросток утонул в поселке Нуржау Курмангазинского района. Он купался в запрещенном месте. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  