- Второй день вода хлещет! Писали в телеграм акимата, звонили на 109, все равно нет толка! – говорит жительница микрорайона Нина Михайловна.

Скриншот с видео Инцидент произошел в микрорайоне Мунайшы. Здесь прорвало поливочную трубу, и теперь жильцы прилегающих домов бояться быть затопленными.В прошлом году здесь, по словам жителей, провели поливочную трубу, тогда же высадили и саженцы. Деревья принялись, все хорошо. Однако теперь образовалась другая проблема с поливом: уже не первый раз здесь заливает.Обеспокоенные жильцы просят помощи у соответствующих органов.