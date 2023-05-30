Жители близлежащих домов бояться оказаться подтопленными, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Скриншот с видео
Инцидент произошел в микрорайоне Мунайшы. Здесь прорвало поливочную трубу, и теперь жильцы прилегающих домов бояться быть затопленными.
- Второй день вода хлещет! Писали в телеграм акимата, звонили на 109, все равно нет толка! – говорит жительница микрорайона Нина Михайловна.
В прошлом году здесь, по словам жителей, провели поливочную трубу, тогда же высадили и саженцы. Деревья принялись, все хорошо. Однако теперь образовалась другая проблема с поливом: уже не первый раз здесь заливает.
- Но в эти два дня вода просто хлеще. Никак не можем достучаться до акимата! - говорят местные жители.
Обеспокоенные жильцы просят помощи у соответствующих органов.
2OTw1sEa_mk?feature=share
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Лина ОЙЛОВА
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!