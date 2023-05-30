Turkish Airlines является флагманской авиакомпанией Турции со штаб-квартирой в Стамбуле, существующая на рынке вот уже 90 лет. Turkish Airlines летает по большему количеству направлений, чем любая другая авиакомпания, а ее карта маршрутов охватывает пять континентов. Рейсы будет осуществляться на борту самого комфортабельного самолета BOEING 737-900, где 152 места – эконом и 16 бизнес-класс. Большие иллюминаторы позволят наслаждаться прекрасными видами, благодаря просторному салону и увеличенному углу наклона сидений создаются дополнительные условия для удобного размещения пассажиров. В Business-классе ожидаются изысканные блюда, которые отмечены различными премиями в сфере бортового питания. Шеф-повара порадуют лучшими блюдами турецкой и мировой кухонь.Кресла в классе Business разработаны для максимального комфорта пассажиров. Путешествие станет еще комфортнее благодаря специальным возможностям, таким как лампа для чтения, блок питания и возможность оградить личное пространство. Путешествуя классом Business, вы получаете право на увеличение нормы бесплатного провоза и быстрого получения багажа. Турпакеты с этими вылетами сформированы по длительности 6-9-13-16-20 ночей. Цены на пакетный тур на шесть ночей в трехзвездочных и четырехзвездочных отелях на одного взрослого по системе «все включено» стартуют от 262 752 тенге, в пятизвездочные отели от 310 086 тенге. Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.