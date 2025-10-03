Сирота из ЗКО через суд восстановился в очереди на жильё

Специализированный межрайонный административный суд Западно-Казахстанской области подтвердил право жителя Уральска, относящегося к категории «дети-сироты», на обеспечение жильём.

Как сообщили в пресс-службе суда ЗКО, с 2013 по 2020 годы мужчина состоял в очереди на получение квартиры через районное управление ЖКХ. Ранее он воспитывался и обучался в вспомогательной школе-интернате, а также в Январцевском детском доме.

После ликвидации учреждения в 2013 году и смены места жительства его сняли с очереди. В ответе отдела ЖКХ указывалось, что это произошло в ходе инвентаризации программы и изменения места проживания детей.

Не согласившись с отказом, молодой человек обратился в суд с требованием восстановить его права. В процессе рассмотрения дела стороны пришли к соглашению. Ответчик обязался вернуть истца в очередь на получение жилья по категории «дети-сироты» с учётом даты первоначального обращения.

Таким образом, спор был урегулирован в судебном порядке, а права социально уязвимого гражданина защищены.