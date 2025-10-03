В Караганде задержан пенсионер с рекордной партией наркотиков.

Как сообщает Polisia.kz, полицейские пресекли крупный канал поставки наркотиков, задержав 75-летнего местного жителя. Мужчина прибыл поездом из южного региона.





По предварительной информации, у задержанного могли находиться запрещённые вещества. Во время личного досмотра в его ручной клади обнаружили около 20 кг марихуаны и гашиша.

При осмотре автомобиля пенсионера, припаркованного рядом с вокзалом, в багажнике нашли ещё два брикета, обмотанных упаковочной лентой. Экспертиза подтвердила, что и они содержали марихуану.

Общий вес изъятых наркотических средств составил около 20 кг. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте наркотиков в особо крупном размере. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и проверяет возможную причастность других лиц. Полиция выясняет, предназначались ли наркотики для распространения в Караганде или планировалась их дальнейшая транспортировка.

